У Кривому Розі водій збив маму з дитиною: жінка загинула на місці (фото)

У середу, 1 грудня, у Кривому Розі сталася смертельна ДТП. Вантажівка збила маму з дитиною.
Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.
Деталі ДТП
Водій вантажівки "ГАЗель" збив мати з дитиною на пішохідному переході. 33-річна жінка померла ще до приїзду швидкої допомоги, а п'ятирічного хлопчика госпіталізували. Про його стані наразі не відомо. Від удару жінку та дитину відкинуло на зустрічну смугу, де на них наїхала ще й вантажівка DAF.
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Водія спіймали
Після скоєної ДТП водій втік, однак правоохоронці знайшли його та затримали. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Кримінальне провадження
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато слідство.
Жахлива ДТП у Закарпатській області
У Закарпатській області сталася смертельна ДТП. Транспортний засіб збив жінку та продовжував тягнути за собою близько 200 метрів. Водій вантажівки не побачив, що у нього на автомобілі затиснуло людину, оскільки та переходила дорогу не на пішохідному переході. Внаслідок ДТП жінці відірвало голову.
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