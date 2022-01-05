В Україні є пам'ятник експрезиденту Казахстану Назарбаєву: як він виглядає (фото)

Нурсултан Назарбаєв навчався в одному з вищих профтехучилищ

Монумент з'явився 17 років тому / Колаж "Сьогодні"

У Кам'янському Дніпропетровській області є пам'ятник експрезиденту Казахстану Нурсултану Назарбаєву. Він знаходиться в одному з найвищих профтехучилищ.

Про це повідомляє міський соціально-туристичний портал 0569.BIZ.

Реклама

Деталі

Відкриття пам'ятника Нурсултану Назарбаєву відбулося 2005 року до 80-річчя вищого профтехучилища. Саме в ньому навчався експрезидент Казахстану на металурга з 1958 по 1960 роки.

Пам'ятник екс-президента Казахстану Норсултана Назарбаєва в Кам'янському. Фото: міський соціально-туристичний портал 0569.BIZ

"Підстав зносити барельєф Назарбаєву в Кам'янському немає. Ця людина навчалася в училищі нашого міста, наскільки пам'ятаю – наприкінці 50-х, тут було покладено старт його трудовому шляху. Барельєф був встановлений у 2005 році, на його відкриття приїжджав Назарбаєв разом із Леонідом Кучмою. У нашого міста тісні зв'язки з Казахстаном", – прокоментував сайту "Сьогодні" ситуацію представник мерії Каменського Ігор Задорожній.

Пам'ятник екс-президента Казахстану Норсултана Назарбаєва в Кам'янському. Фото: міський соціально-туристичний портал 0569.BIZ

Реклама

У містах Казахстану зносять пам'ятники Назарбаєву

У Казахстані натовп мітингувальників намагається знести пам'ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву у Талдикоргані, який встановили у 2016 році.

До пам'ятника прив'язали мотузки. За допомогою них протестувальники планують скинути монумент.

Яка ситуація у Казахстані

У перші дні 2022 року жителі міст Жанаозен та Актау в Мангістауській області – нафтовидобувному регіоні на заході Казахстану – вийшли з протестами проти дворазового зростання цін на скраплений нафтовий газ.

Протести поширилися і на інші міста. В Алматі — найбільшому місті та першій столиці країни — увечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.

Президент увів у Мангістауській та Алматинській областях, а також в Алматі режим надзвичайного стану до 19 січня. Він передбачає комендантську годину з 07:00 до 23:00, заборону масових заходів та страйків, заборону продавати зброю, боєприпаси та алкоголь, вилучення у людей зброї та боєприпасів, посилення охорони особливо важливих об'єктів. Обмежено в'їзд та виїзд з цих регіонів та Алмати, наказано проводити перевірку документів, огляди людей та транспорту.

Вранці 5 січня Токаєв відправив у відставку уряд і заявив, що на кабміні лежить особлива вина за допущення протестної ситуації.

Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли у полон. А Токаєв виступив із зверненням до нації.

Раніше ми писали: