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Замовне осквернення пам'ятника Бандері у Львові: студент отримав вирок

12 травня, 11:25

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Ще на початку року невідомі облили фарбою пам'ятник Степану Бандері – правоохоронці розшукали вандалів, виявилося їм заплатили за осквернення

Пам'ятник Степану Бандері у Львові. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Пам'ятник Степану Бандері у Львові. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Галицький районний суд виніс вирок одному зі студентів, який облив червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері на початку року у Львові. Юнакові призначили чотири роки ув'язнення, однак звільнили від покарання з випробувальним терміном.

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Про це повідомляє ZAXID.NET.

Що сталося

У ніч на 5 лютого 2021 двоє юнаків облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері у Львові. 11 лютого поліцейські затримали вандалів – студентів віком 19 і 24 роки з Хмельницької області, які навчаються у Львові.

Що відомо про замовника

У процесі слідства з’ясувалось, що студентам заплатили по 1000 грн за те, щоб вони облили пам’ятник фарбою. Поліція уже знайшла замовника злочину і проти нього ведеться окреме розслідування.

Відомо, що він замовив осквернення пам’ятника Бандері через власну ідеологічну неприязнь. Майнову шкоду від дій вандалів оцінили у 7100 грн.

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Що вирішив суд

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Галицький районний суд розглянув справу щодо одного з двох студентів Володимира Т. Хлопець визнав свою провину і підписав угоду з прокурором про визнання винуватості. Згідно з цією угодою, Володимиру Т. призначили чотири роки позбавлення волі, але звільнили його від цього покарання з іспитовим терміном два роки. Це означає, що студент перебуватиме на волі, однак упродовж двох років має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, навчання та роботи.

Суддя Галицького райсуду Віталій Радченко затвердив угоду про визнання винуватості.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський не став однозначно відповідати щодо свого ставлення до голови ОУН Степана Бандери.

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