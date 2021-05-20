Відео дня. Кондуктор у Дніпрі танцює в кінці робочої зміни

У Дніпрі працівник виконав на камеру веселий танець, святкуючи завершення робочого дня

У Дніпрі працівник міського транспорту повеселив українців, показавши свій танець у кінці робочої зміни.

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Відео опублікував Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

"Кінець робочої зміни у працівника міського транспорту", – написали під роликом.

На відео чоловік у синій формі працівника транспорту танцює у салоні під музику. А більш веселим танець робить ще й "дискотечне" освітлення – світло в транспорті постійно блимає.

Нагадаємо, раніше ми писали про різні інциденти, які трапляються у громадському транспорті. Наприклад, у Сумах пасажирка побила кондуктора тролейбуса через маску.

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А в Черкасах п'яний пасажир напав на кондуктора трамвая і втік через кватирку.