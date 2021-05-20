Видео дня. Кондуктор в Днепре танцует в конце рабочей смены

В Днепре работник исполнил на камеру веселый танец по поводу завершения рабочего дня

Танцы кондуктора в общественном транспорте. Скриншот

В Днепре работник городского транспорта повеселил украинцев, показав свой танец в конце рабочей смены.

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Видео опубликовал Telegram-канал "Днепр Оперативный".

"Конец рабочей смены у работника городского транспорта", – написали под роликом.

На видео мужчина в синей форме работника транспорта танцует в салоне под музыку. А более веселым танец делает еще и "дискотечное" освещение – свет в транспорте постоянно мигает.

Видео: Днепр Оперативный

Напомним, ранее мы писали о разных инцидентах, которые случаются в общественном транспорте. Так, в Сумах пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за маски.

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А в Черкассах пьяный пассажир напал на кондуктора трамвая и сбежал через форточку.