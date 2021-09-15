Теракт у Дніпрі. Що зараз відбувається на місці вибуху – фото и видео

15 вересня у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького під час руху вибухнув автомобіль Nissan Primera. Загинули прессекретар ДСНС Дніпропетровської області Дарина Гречищева і інструктор долікарської допомоги Олексій Кавлак.
"Сьогодні" зібрали нові фото з місця події.
Теракт у Дніпрі. Загинули речниця ДСНС та інструктор долікарської допомоги – що про них відомо (оновлено)
Повідомлення про подію надійшло в поліцію 15 вересня близько 9:00 ранку. Територію, де стався вибух, огородили.
Станом на 16:00 на місці все ще перебували правоохоронці і рятувальники.
Авто, яке вибухнуло, вже прибрали з вулиці за допомогою автокрана.
Як відомо, попередньо копи заявили, що спрацював потужний вибуховий пристрій. Очевидно, його було закладено в машину.
Люди, які знаходилися неподалік, розповіли "Сьогодні", що чули гучний вибух, але не відразу зрозуміли, що саме сталося.
"Ми коли вибігли з кіоску, почали зупиняти машини, бо там ще довго хлопало. Що там саме вибухнуло, хто там вибухнув, ми не знали", – сказала місцева мешканка.
Що відомо про вибух
Повідомлення про подію надійшло в поліцію 15 вересня близько 9:00 ранку. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького.
Двоє людей, які були в машині, загинули.
Авто спалахнуло, пожежа була погашена.
- У поліції кажуть, що це був теракт. На місці працюють правоохоронці.
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