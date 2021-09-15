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Теракт в Днепре. Что сейчас происходит на месте взрыва – фото и видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
15 сентября, 17:15
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Поврежденное авто уже убрали с улицы, на месте все еще находятся правоохранители и спасатели
Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"
Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

15 сентября в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого во время движения взорвался автомобиль Nissan Primera. Погибли пресс-секретарь ГСЧС Днепропетровской области Дарья Гречищева и инструктор доврачебной помощи Алексей Кавлак.

"Сегодня" собрали новые фото с места события.

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Сообщение о происшествии поступило в полицию 15 сентября около 9:00 утра. Территорию, где произошел взрыв, огородили.

Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"
Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

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По состоянию на 16:00 на месте все еще находились правоохранители и спасатели.

Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"
Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

Авто, которое взорвалось, уже убрали с улицы с помощью автокрана.

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Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"
Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"
Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

Как известно, предварительно копы заявили, что сработало мощное взрывное устройство. Очевидно, было заложено в машину.

Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"
Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"
Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

Люди, которые находились неподалеку, рассказали "Сегодня", что слышали громкий взрыв, но не сразу поняли, что именно произошло.

"Мы когда выбежали из киоска, стали останавливать машины, потому что там еще долго хлопало. Что там именно взорвалось, кто там взорвался, мы не знали", – сказала местная жительница.

Что известно о взрыве

  • Сообщение о происшествии поступило в полицию 15 сентября около 9:00 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого.

  • Два человека, которые были в машине, погибли.
  • Авто вспыхнуло, пожар был потушен.
  • В полиции говорят, что это был теракт. На месте работают правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области взорвался автомобиль начальника полиции.

Также напомним, в Киеве на парковке взорвался Audi.

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