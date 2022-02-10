Вибух під міськрадою Кривого Рогу: момент потрапив на відео

Про можливу бомбу під будинком мерії Кривого Рогу повідомив працівник Муніципальної гвардії. Ця інформація з'явилася в Мережі. Але, за попередніми даними, вибуху не було.
Про це повідомляє видання "СВОЇ".
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За попередньою інформацією, посилку з ймовірною вибухівкою нібито приніс кур'єр "Нової пошти". Також відомо, що її нібито було відправлено з Білорусі.
До будівлі міськвиконкому прибули правоохоронці та вибухотехніки. Наразі всіх співробітників мерії евакуювали.
Пізніше з'явилася інформація, що наявність вибухівки у коробці під міськрадою Кривого Рогу не підтвердилася. Вибухотехніки провели контрольований підрив.
Що відомо про НП?
У четвер, 10 лютого, у Кривому Розі Дніпропетровської області під будівлею міськради пролунав вибух. Про це повідомляє "Перший міський".
Міськраду Кривого Рогу евакуювали через невідому посилку, в якій може бути бомба.
Пізніше повідомили, що біля будівлі міськради пролунав вибух. Імовірно, вибухівку приніс кур'єр "Нової пошти".
До міськради Кривого Рогу прийшли з обшуками
До міської ради Кривого Рогу Дніпропетровської області з обшуками прийшло ДБР. Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження про службову недбалість посадових осіб, яка призвела до втрати в бюджеті майже 700 мільйонів гривень.
Слідчі встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним із містоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок.
"Через неналежне виконання своїх обов'язків посадовими особами міськради на користь бізнесу було суттєво занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів гривень", – сказано у відомстві.
Слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію.
Попередня кваліфікація: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.