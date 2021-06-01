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"Захищав" сина. Під Дніпром чоловік побив дев'ятирічного хлопчика

1 червня, 14:24

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Місцевий житель напав на дитину на очах у інших дітей – за фактом хуліганства провели розслідування

У Слобожанському Дніпропетровської області місцевий житель побив дев'ятирічного хлопчика на дитячому майданчику. Справу вже направили на розгляд до суду.

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Про це повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що чоловік побачив, як між його сином і іншим хлопчиком почалася бійка. Щоб покарати дев'ятирічного "кривдника", батько на очах у інших дітей двічі вдарив його спиною об паркан, завдав кілька ударів в обличчя, після чого штовхнув на пісок.

У хлопчика були легкі тілесні ушкодження.

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Копи провели розслідування за фактом хуліганства, прокуратура вже направила обвинувальний акт до суду.

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Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині чоловік побив чотирирічного хлопчика.

Крім того, у Дніпрі чоловік заліз до чужого будинку через вікно і побив дитину.

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