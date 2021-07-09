Роззяви просто дивилися на помираючого: у Кривому Розі чоловік повернув до життя потопельника

Відпочивальники помітили, що чоловік пливе по воді вниз головою і дістали його на сушу – як його рятували

У Кривому Розі чоловік врятував відпочивальника, який ледь не потонув. З води його витягли вже без ознак життя, але оточуючі просто дивилися на бездиханне тіло.

Про це розповіла дружина рятувальника Інна Сапега, пише Гірничорятувальний загін ДСНС України.

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Подружжя відпочивало на місцевому кар'єрі і побачило, як у воду поліз п'яний чоловік. Через деякий час помітили, що він лежить на воді обличчям вниз. Тоді чоловіка витягли з води.

"Діма (чоловік дівчини, – Ред.) схопився і побіг до них. Дістали чоловіка синьо-чорного до плечей, обличчя і вуха теж були чорні, без ознак життя, не дихав, пульсу не було", – розповіла Інна.

Її чоловік відразу почав повертати потопельника до життя, у той час як оточуючі лише спостерігали, а деякі і зовсім стверджували, що "все це марно".

Спочатку рятувальник плескав чоловіка по обличчю і спині в надії, що вода вийде, але це не допомогло. Після цього потерпілого перевернули на спину і почали робити йому непрямий масаж серця.

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"Потрібно було, щоб хтось робив штучне дихання, а Діма продовжував робити непрямий масаж серця, але всі тільки стояли і нічого не робили. Чоловікові довелося робити все самому. Жінка викликала швидку. Чоловік так і не дихав. І ось, через деякий час він все-таки прийшов до тями", – додала дівчина.

Незабаром на місце приїхали медики і госпіталізували його.

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