У Рівненській області в річці потонули двоє людей: тато намагався врятувати дочку, але не вмів плавати

У Рівненській області в річці Случ потонули 16-річна дівчина і 42-річний чоловік. Загиблі – вітчим з падчеркою.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Рівненській області.
Трагедія сталася напередодні у селі Тишиця Рівненського району. Дівчинку затягло у вир, вітчим кинувся її рятувати, але сам не вмів плавати. Обидва потонули.
/ Фото: ГСЧС
Тіла загиблих за годину рятувальники підняли на поверхню.
Зазначимо, за останні чотири доби в Рівненській області потонули п'ятеро людей.
Нагадаємо, у Запоріжжі на Центральному пляжі потонув 14-річний хлопець. Медики швидкої допомоги протягом 50 хвилин намагалися врятувати хлопчика, але було вже надто пізно.
Також у Тернопільській області рятувальники виявили тіла двох підлітків – Сюсяйла Ігоря і Харука Петра, які пішли на нічну риболовлю і не повернулися.