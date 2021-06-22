У Рівненській області в річці потонули двоє людей: тато намагався врятувати дочку, але не вмів плавати

Через годину після трагедії водолази дістали тіла загиблих – дівчинку затягнуло у вир

У Рівненській області в річці Случ потонули 16-річна дівчина і 42-річний чоловік. Загиблі – вітчим з падчеркою.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Рівненській області.

Трагедія сталася напередодні у селі Тишиця Рівненського району. Дівчинку затягло у вир, вітчим кинувся її рятувати, але сам не вмів плавати. Обидва потонули.

/ Фото: ГСЧС

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Тіла загиблих за годину рятувальники підняли на поверхню.

Зазначимо, за останні чотири доби в Рівненській області потонули п'ятеро людей.

Нагадаємо, у Запоріжжі на Центральному пляжі потонув 14-річний хлопець. Медики швидкої допомоги протягом 50 хвилин намагалися врятувати хлопчика, але було вже надто пізно.

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Також у Тернопільській області рятувальники виявили тіла двох підлітків – Сюсяйла Ігоря і Харука Петра, які пішли на нічну риболовлю і не повернулися.