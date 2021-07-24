Жорстоке побиття активістки в Дніпрі. Поліцейські спіймали підозрюваних – фото

Поліцейські затримали двох підозрюваних у нападі і жорсткому побитті активістки Наталі Ешонкулової. Особи порушників встановили практично одразу.
Про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко в Facebook.
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За його словами, затримані – двоє жителів Дніпропетровської області 36-ти і 28-ми років. Кілька днів за ними цілодобово стежили копи і у відповідний момент затримали.
Постраждала Наталя впізнала цих чоловіків. Скоро суд обере їм запобіжний захід. Слідчі поліції вимагають від суду утримання їх під вартою.
Зараз затримані відмовляються співпрацювати зі слідством.
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Нагадаємо, під Києвом чоловік атакував авто поліції і напав на патрульного.
Крім того, у Києві п'яний чоловік напав з ножем на лікаря "швидкої", який приїхав на виклик.
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