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Жорстоке побиття активістки в Дніпрі. Поліцейські спіймали підозрюваних – фото

24 липня 2021 12:42

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Зловмисників хочуть посадити під варту – скоро суд обере їм запобіжний захід

Поліцейські затримали двох підозрюваних у нападі і жорсткому побитті активістки Наталі Ешонкулової. Особи порушників встановили практично одразу.

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Про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко в Facebook.

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За його словами, затримані – двоє жителів Дніпропетровської області 36-ти і 28-ми років. Кілька днів за ними цілодобово стежили копи і у відповідний момент затримали.

Другий підозрюваний. Фото: Нацполіція

Постраждала Наталя впізнала цих чоловіків. Скоро суд обере їм запобіжний захід. Слідчі поліції вимагають від суду утримання їх під вартою.

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Зараз затримані відмовляються співпрацювати зі слідством.

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Нагадаємо, під Києвом чоловік атакував авто поліції і напав на патрульного.

Крім того, у Києві п'яний чоловік напав з ножем на лікаря "швидкої", який приїхав на виклик.

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