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Жестокое избиение активистки в Днепре. Полицейские поймали подозреваемых – фото

24 июля 2021 12:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Злоумышленников хотят посадить под стражу – скоро суд выберет им меру пресечения

Пострадавшая опознала задержанных. Коллаж "Сегодня"

Пострадавшая опознала задержанных. Коллаж "Сегодня"

Полицейские задержали двух подозреваемых в нападении и жестком избиении активистки Натальи Эшонкуловой. Личности нарушителей установили практически сразу.

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Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

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По его словам, задержанные – двое жителей Днепропетровской области 36-ти и 28-ми лет. Несколько дней за ними круглосуточно следили копы и в подходящий момент задержали.

Второй подозреваемый. Фото: Нацполиция

Пострадавшая Наталья опознала этих мужчин. Скоро суд изберет им меру пресечения. Следователи полиции требуют от суда содержание их под стражей.

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Сейчас задержанные отказываются сотрудничать со следствием.

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Напомним, под Киевом мужчина атаковал авто полиции и напал на патрульного.

Кроме того, в Киеве пьяный мужчина напал с ножом на врача "скорой", который приехал на вызов.

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