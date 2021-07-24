Жестокое избиение активистки в Днепре. Полицейские поймали подозреваемых – фото

Злоумышленников хотят посадить под стражу – скоро суд выберет им меру пресечения

Пострадавшая опознала задержанных. Коллаж "Сегодня"

Полицейские задержали двух подозреваемых в нападении и жестком избиении активистки Натальи Эшонкуловой. Личности нарушителей установили практически сразу.

Реклама

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

Читайте также: В Украине участились разбои. Как защитить себя от грабителя

По его словам, задержанные – двое жителей Днепропетровской области 36-ти и 28-ми лет. Несколько дней за ними круглосуточно следили копы и в подходящий момент задержали.

Второй подозреваемый. Фото: Нацполиция

Пострадавшая Наталья опознала этих мужчин. Скоро суд изберет им меру пресечения. Следователи полиции требуют от суда содержание их под стражей.

Реклама

Сейчас задержанные отказываются сотрудничать со следствием.

В тренде Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор и ранили мирного жителя. Как их наказали ВСУ

Напомним, под Киевом мужчина атаковал авто полиции и напал на патрульного.

Кроме того, в Киеве пьяный мужчина напал с ножом на врача "скорой", который приехал на вызов.

Также смотрите последние новости Украины и мира в выпуске "Сегодня":