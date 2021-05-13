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Агент спецслужб РФ готував теракт в Маріуполі

13 травня, 12:46

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Жителя Донецької області завербували російські спецслужби, за їх завданням він готував злочин в Маріуполі – подробиці

/ Фото: Getty Images

Затриманого контррозвідкою СБУ агента спецслужб РФ засудили до шести років позбавлення волі. Відомо, що він готував теракт на одному з військових об'єктів в Маріуполі.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, зловмисник також збирав розвіддані щодо підрозділів Збройних Сил України.

Під час затримання у нього вилучили саморобний вибуховий пристрій, який злочинець отримав із спеціально облаштованого схрону. За висновками експертів, сила вибуху вилученого засобу ураження еквівалентна силі вибуху 12 гранат Ф-1.

Крім того, встановлено, що житель Донецької області, який брав участь в бойових діях проти сил АТО, був завербований представниками ФСБ РФ і за їх завданням прибув до Маріуполя для виконання розвідувальних і терористичних завдань.

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Суд визнав зловмисника винним за такими статтями:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю);
  • ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.
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Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала агента "Джигурду", який працював на ФСБ і бойовиків.

Також нагадаємо, у Житомирській області затримали агента ФСБ.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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