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Агент спецслужб РФ готовил теракт в Мариуполе

13 мая, 12:46

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Жителя Донецкой области завербовали российские спецслужбы, по их заданию он готовил преступление в Мариуполе – подробности

/ Фото: Getty Images

Задержанного контрразведкой СБУ агента спецслужб РФ приговорили к шести годам лишения свободы. Известно, что он готовил теракт на одном из военных объектов в Мариуполе.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, злоумышленник также собирал разведданные относительно подразделений Вооруженных Сил Украины .

Во время задержания у него изъяли самодельное взрывное устройство, которое преступник получил из специально оборудованного тайника. По заключению экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна силе взрыва 12 гранат Ф-1.

Кроме того, установлено, что житель Донецкой области, который принимал участие в боевых действиях против сил АТО, был завербован представителями ФСБ РФ и по их заданию прибыл в Мариуполь для выполнения разведывательных и террористических задач.

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Суд признал злоумышленника виновным по таким статьям:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием);
  • ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины.
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Ранее мы сообщали, что СБУ задержала агента "Джигурду", который работал на ФСБ и боевиков.

Также напомним, в Житомирской области задержали агента ФСБ.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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