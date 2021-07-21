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Бойовики активізувалися на Донбасі: один боєць ЗСУ постраждав

21 липня 2021 7:35

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Бойовики стріляли по ЗСУ з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї – один наш захисник у лікарні

/ Фото: Сьогодні

На Донбасі за минулу добу, 20 липня, бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню – було 12 обстрілів і два прольоти БПЛА.

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Про це повідомили в пресцентрі ООС.

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Бойовики застосували проти ЗСУ міномети 120-го калібру, станкові протитанкові, підствольні гранатомети, стрілецьку зброю, а також озброєння БМП-1.

Біля яких населених пунктів стріляли:

  • Водяне;
  • Мар'їнка;
  • Авдіївка;
  • Зайцеве;
  • Старогнатівка;
  • Піски;
  • Причепилівка.
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На кордоні Донецької та Луганської областей зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. А біля Пісків бойовики використовували квадрокоптер.

Унаслідок обстрілу один військовий ЗСУ отримав вогнепальне поранення, його госпіталізували. Стан пораненого задовільний.

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На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

З початку цієї доби, 21 липня, було одне порушення режиму припинення вогню – під Авдіївкою бойовики стріляли з гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.

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Крім того, в Україні створять спеціальні підрозділи, працівники яких розслідуватимуть злочини в умовах війни на Донбасі.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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