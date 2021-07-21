Бойовики активізувалися на Донбасі: один боєць ЗСУ постраждав

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На Донбасі за минулу добу, 20 липня, бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню – було 12 обстрілів і два прольоти БПЛА.
Про це повідомили в пресцентрі ООС.
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Бойовики застосували проти ЗСУ міномети 120-го калібру, станкові протитанкові, підствольні гранатомети, стрілецьку зброю, а також озброєння БМП-1.
Біля яких населених пунктів стріляли:
- Водяне;
- Мар'їнка;
- Авдіївка;
- Зайцеве;
- Старогнатівка;
- Піски;
- Причепилівка.
На кордоні Донецької та Луганської областей зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. А біля Пісків бойовики використовували квадрокоптер.
Унаслідок обстрілу один військовий ЗСУ отримав вогнепальне поранення, його госпіталізували. Стан пораненого задовільний.
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На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.
З початку цієї доби, 21 липня, було одне порушення режиму припинення вогню – під Авдіївкою бойовики стріляли з гранатометів і стрілецької зброї.
Нагадаємо, раніше бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.
Крім того, в Україні створять спеціальні підрозділи, працівники яких розслідуватимуть злочини в умовах війни на Донбасі.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією