Боевики активизировались на Донбассе: один боец ВСУ пострадал

Обстрелы на Донбассе участились / Фото: Сегодня
На Донбассе за прошлые сутки, 20 июля, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня – было 12 обстрелов и два пролета БПЛА.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
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Боевики применили против ВСУ минометы 120-го калибра, станковые противотанковые, подствольные гранатометы, стрелковое оружие, а также вооружение БМП-1.
Возле каких населенных пунктов стреляли:
- Водяное;
- Марьинка;
- Авдеевка;
- Зайцево;
- Старогнатовка;
- Пески;
- Причепиловка.
На границе Донецкой и Луганской областей зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. А возле Песков боевики использовали квадрокоптер.
В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное ранение, его госпитализировали. Состояние раненого удовлетворительное.
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На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.
С начала этих суток, 21 июля, было одно нарушение режима прекращения огня – под Авдеевкой боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
Напомним, ранее боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.
Кроме того, в Украине создадут специальные подразделения, работники которых будут расследовать преступления в условиях войны на Донбассе.
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