Боевики активизировались на Донбассе: один боец ВСУ пострадал

Боевики палили по ВСУ из гранатометов, минометов и стрелкового оружия – один наш защитник в больнице

Обстрелы на Донбассе участились / Фото: Сегодня

На Донбассе за прошлые сутки, 20 июля, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня – было 12 обстрелов и два пролета БПЛА.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Боевики применили против ВСУ минометы 120-го калибра, станковые противотанковые, подствольные гранатометы, стрелковое оружие, а также вооружение БМП-1.

Возле каких населенных пунктов стреляли:

Водяное;

Марьинка;

Авдеевка;

Зайцево;

Старогнатовка;

Пески;

Причепиловка.

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На границе Донецкой и Луганской областей зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. А возле Песков боевики использовали квадрокоптер.

В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное ранение, его госпитализировали. Состояние раненого удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

С начала этих суток, 21 июля, было одно нарушение режима прекращения огня – под Авдеевкой боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

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Кроме того, в Украине создадут специальные подразделения, работники которых будут расследовать преступления в условиях войны на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией