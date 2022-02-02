Бойовики атакували з безпілотника КПВВ "Гнутове" на Донбасі (фото)

Одного з військових від поранення врятував металевий жетон. Він зупинив уламок гранати

Внаслідок атаки ніхто не постраждав / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" на Донеччині. Супротивник застосував безпілотник, з якого скинув заряд ВОГ.

Про це повідомляє МВС.

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Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Одного з військових від поранення врятував металевий жетон, який зупинив уламок гранати.

"Такі дії окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права під час бойових дій", – повідомили у МВС.

Бойовики атакували з безпілотника. Фото: МВС

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

Через те, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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