На Донбасі окупанти знову відкрили вогонь – поранено українського військового

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними

На Донбасі порушили режим тиші. Фото: колаж "Сьогодні"

Упродовж минулої доби, 16 січня, на Донбасі російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього один український військовий отримав поранення.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

У бік Катеринівки озброєні формування Росії відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Є поранений

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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Окупанти на Донбасі розмістили техніку з порушенням ліній відведення

Окупанти продовжують посилювати свої позиції на Донбасі. Організація з безпеки та співробітництва у Європі помітила військову техніку, яку розмістили з порушенням ліній відведення озброєння.

Окупанти розмістили 26 гаубиць на полігоні поблизу Бугаївки, а також 7 танків на полігоні біля Новоселівки.