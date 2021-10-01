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Бойовики з мінометів обстріляли Авдіївку, влучили в будинки мирних жителів

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
1 жовтня, 15:37
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Міни окупантів влучили в два житлові будинки, а також впали на прилеглі території до них
На Донбасі бойовики знову стріляли по домівках цивільних.
На Донбасі бойовики знову стріляли по домівках цивільних. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики вчергове обстріляли цивільних жителів на Донбасі. Із мінометів гатили по будинкам мирних жителів.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

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Обстріл вели з позицій збройних формувань Російської Федерації, які розташовані в районі Ясинуватої. Стріляли по Авдіївці, використовуючи заборонені Мінськом міномети калібру 120 мм

Спостерігачі української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) обстежили місце обстрілу. Унаслідок ворожого вогню бойовиків пошкоджені приватні будинки та прилегла до них територія. Адреси: вул. Колосова буд. 143, буд. 151 .

"Втрат серед цивільного населення немає", – додали в штабі ООС.

Раніше ми писали:

  • На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 30 вересня, вони 13 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.
  • Українським військовим в зоні ООС на Донбасі дозволили відкривати вогонь у відповідь на обстріл проросійських бойовиків. Тепер втрати можуть збільшитися вп'ятеро.
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