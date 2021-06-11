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Бойовики "ЛНР" подали документи для "екстрадицію" Протасевича

11 червня 2021 17:38

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Окупанти Луганської області домагаються видачі білоруського журналіста – якщо Лукашенко його віддасть, Роману Протасевичу загрожуватиме смерть

Бойовики, які частково окупували Луганщину, збираються домагатися від Білорусі "екстрадиції" заарештованого журналіста Романа Протасевича, в разі чого йому може загрожувати страта.

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Про це повідомляє Інтерфакс.

Представник так званої "ЛНР" в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу Родіон Мірошник вважає "цілком можливим", що Протасевича судитимуть в Луганську.

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Для цього необхідно пройти "процедурно-слідчу частину" і підготувати необхідні документи.

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З цієї метою луганські терористи створили "слідчу групу", яка цим займається і направила необхідні документи правоохоронним органам і слідчим органам Білорусі.

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Нагадаємо, раніше так звана "генпрокуратура ЛНР" заявила про якомусь "розслідуванні" стосовно Романа Протасевича, якого підозрюють в тому, що він брав участь в бойових діях на Донбасі в складі полку "Азов".

В "Азові" підтвердили, що Протасевич був присутній на фронті, але тільки в якості фотокореспондента. Однак самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже запросив "слідчих" з окупованих територій, щоб ті допитали журналіста.

Про що ще говорять 11 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті:

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Всі подробиці в спецтемі Ситуація в Білорусі: подробиці

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