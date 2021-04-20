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Бойовики мінують житлові квартали російськими снарядами (відео)

20 квітня, 23:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Останнім часом окупанти все частіше здійснюють дистанційне мінування місцевості за допомогою безпілотників

На Донбасі російські найманці все частіше дистанційно мінують житлові квартали, використовуючи російські снаряди.

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Про це заявили у штабі операції Об'єднаних сил, передають новини "Сьогодні".

Військові розповіли, що останнім часом окупанти дедалі частіше здійснюють дистанційне мінування місцевості і активно використовують для цього безпілотники.

Міни на житловий сектор скидали і напередодні, на щастя, цього разу минулося без жертв.

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Відео: Сьогодні

Сьогодні відбулося екстрене засідання представників України, Росії та ОБСЄ у межах Тристоронньої контактної групи, яке українська сторона у ТКГ оцінила як прорив, проте якихось конкретних домовленостей так і не досягли.

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Нагадаємо, за словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, Росія і бойовики всіляко намагаються спровокувати українських військових на Донбасі, використовуючи для цього снайперів, але українським військовим заборонили відповідати на провокації.

Ми також повідомляли, що в тилу на окупованій території проросійський бойовик вистрілив у 15-річну дівчинку і спробував сховатися на підконтрольному Україні Донбасі.

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