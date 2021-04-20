Бойовики мінують житлові квартали російськими снарядами (відео)

Останнім часом окупанти все частіше здійснюють дистанційне мінування місцевості за допомогою безпілотників

На Донбасі російські найманці все частіше дистанційно мінують житлові квартали, використовуючи російські снаряди.

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Про це заявили у штабі операції Об'єднаних сил, передають новини "Сьогодні".

Військові розповіли, що останнім часом окупанти дедалі частіше здійснюють дистанційне мінування місцевості і активно використовують для цього безпілотники.

Міни на житловий сектор скидали і напередодні, на щастя, цього разу минулося без жертв.

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Відео: Сьогодні

Сьогодні відбулося екстрене засідання представників України, Росії та ОБСЄ у межах Тристоронньої контактної групи, яке українська сторона у ТКГ оцінила як прорив, проте якихось конкретних домовленостей так і не досягли.

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Нагадаємо, за словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, Росія і бойовики всіляко намагаються спровокувати українських військових на Донбасі, використовуючи для цього снайперів, але українським військовим заборонили відповідати на провокації.

Ми також повідомляли, що в тилу на окупованій території проросійський бойовик вистрілив у 15-річну дівчинку і спробував сховатися на підконтрольному Україні Донбасі.

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