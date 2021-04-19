На Донбасі бойовик стріляв у 15-річну дівчинку: запис розмови окупантів

У ФСБ вже дали команду терміново звинуватити українських військових у злочині, який скоїв бойовик – чекаємо новий фейк

Поки на передовій ворог не припиняє обстріли, у тилу від дій окупантів страждає мирне населення. Один з бойовиків вистрілив у 15-річну дівчинку і спробував сховатися.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що сталося це 18 квітня. Бойовик з "2-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу" окупаційних військ вистрілив з автомата в 15-річну дівчину. Після скоєного злочинець спробував втекти на підконтрольну Україні територію, але був затриманий бойовиками поблизу Щастя.

У перехопленій телефонній розмові командирів бойовиків йдеться про те, що нібито постріл стався під час чищення зброї.

"Ну нібито чистив, розряджав... Постріл. Начебто (постраждала) якась дівчинка цивільна 15 років. Постріл з автомата і в цивільну влучили ... Я на "хрестовому", тут на "хрестовому" затримали його", – говорить один з командирів.

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У розвідці відзначили, що деякі російські ЗМІ вже отримали вказівку від ФСБ РФ готувати і поширювати фейкові новини про нібито причетність до цього злочину української армії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", українські військові показували найнебезпечнішу міну, яку з дрона встановили бойовики. Її неможливо розмінувати – тільки підірвати.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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