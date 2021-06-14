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Бойовики на Донбасі ігнорують домовленості: де стріляли цього разу

14 червня 2021 7:28

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На Донбасі останніх півтори доби бойовики стріляють по бійцях ЗСУ в районі Новотошківського

На Донбасі за минулу добу, 13 червня, бойовики двічі обстріляли позиції українських військових. Бійці ЗСУ не постраждали.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Станом на ранок 14 червня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню – теж поблизу Новотошківського.

На обстріли бойовиків українські захисники відкривали вогонь. Про порушення вже знають у ОБСЄ.

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"Сьогодні" повідомляли, що п'яні бойовики "ЛНР" перестріляли один одного – прикриваються "українськими диверсантами".

Дивіться також у нашому сюжеті, чому бойовики не випускають з т.зв. "Л/ДНР" дітей у вільну Україну:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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