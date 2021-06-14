Бойовики на Донбасі ігнорують домовленості: де стріляли цього разу

На Донбасі за минулу добу, 13 червня, бойовики двічі обстріляли позиції українських військових. Бійці ЗСУ не постраждали.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Станом на ранок 14 червня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню – теж поблизу Новотошківського.
На обстріли бойовиків українські захисники відкривали вогонь. Про порушення вже знають у ОБСЄ.
"Сьогодні" повідомляли, що п'яні бойовики "ЛНР" перестріляли один одного – прикриваються "українськими диверсантами".
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