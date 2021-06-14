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Боевики на Донбассе игнорируют договоренности: где стреляли в этот раз

14 июня 2021 7:28

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На Донбассе последние полутора суток боевики стреляют по бойцам ВСУ в районе Новотошковского

На Донбассе за прошлые сутки, 13 июня, боевики два раза обстреляли позиции украинских военных. Бойцы ВСУ не пострадали.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В районе Новотошковского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на утро 14 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – тоже вблизи Новотошковского.

На обстрелы боевиков украинские защитники открывали огонь. О нарушениях уже знают в ОБСЕ.

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"Сегодня" сообщали, что пьяные боевики "ЛНР" перестреляли друг друга – прикрываются "украинскими диверсантами".

Смотрите также в нашем сюжете, почему боевики не выпускают из т.н. "Л/ДНР" детей в свободную Украину:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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