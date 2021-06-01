Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових з гранатометів і кулеметів

Незаконні збройні формування стріляють по бійцях ЗСУ, щоб отримати "отвєтку" і звинуватити Україну в порушеннях

На Донбасі вчора, 31 травня, бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військовослужбовців. Бійці ЗСУ не постраждали. З початку цієї доби, 1 червня, порушень режиму припинення вогню не було.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Поблизу Водяного окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру і гранатометів, а біля Шумів – з мінометів 82-го калібру.

У районі Гнутового бойовики стріляли з мінометів, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки противник застосував проти ЗСУ автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорського – ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

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В районі селища Золоте-4 ворог обстріляв українських військових зі стрілецької зброї.

Крім того, бойовики дистанційно замінували територію поблизу Зайцевого за допомогою гранатометів мінами ПОМ-2.

У районі Санжарівки українські бійці помітили ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Його подавили військові ЗСУ.

Нагадаємо, раніше окупанти обклали мінами Майорське. Противник закинув заборонені міни на підконтрольну Україні територію за допомогою гранатомета.

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Крім того, нещодавно СБУ відпрацювала в прифронтовій Авдіївці (Донецька область) нейтралізацію "ворожих диверсантів".

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією