Бойовики на Донбасі вбили ще одного українського військового

Окупанти двічі відкривали вогонь з початку доби, використовуючи заборонену Мінськом зброю

Український військовий отримав поранення, не сумісне з життям. / Фото: Колаж: Сьогодні

Від початку доби 26 листопада на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Унаслідок одного з обстрілів загинув український військовий.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Де стріляли

Бойовики один раз використали заборонену Мінськими домовленостями зброю. Вогонь відкривали:

В напрямку Мар'їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.

противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. В бік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Що сталося з військовим

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Подробиці смертельного обстрілу в ООС не повідомили.

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"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", – заявили у штабі.

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