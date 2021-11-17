У зоні ООС затримали окупанта: рухався у бік українських військових

Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС затримали на лінії розмежування окупанта.
Про це повідомила прес-служба ООС.
Зі спорядженим магазином від автомату Калашникова він рухався в сторону українських позицій. Під час поверхневого огляду військові виявили в окупанта військовий квиток "ЛНР" та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО.
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Після затримання окупанта українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.
"Затриманий є уродженець Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань. Там він був на "посадах" стрілка, а потім помічника гранатометника угруповання бойовиків, брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил, у тому числі з крупнокаліберного кулемету "Утьос"" , – написала прес-служба.
Слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру у скоєнні злочинів за:
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
- ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
- ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);
- 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
Росія активно використовувала безпілотники для атаки ЗСУ
Використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20, які системно та грубо порушують окупаційні війська.
6 листопада у напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.
Крім цього, 7 листопада на напрямках Саханка – Водяне, Пікузи – Гнутове російські окупанти використали ще два безпілотники.
"У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України", – йдеться у повідомленні ТКГ.
Там нагадали, що Збройні сили України мають право вести вогонь у відповідь у разі загрози життю та здоров'ю свого військового персоналу та мирних жителів.
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