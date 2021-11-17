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У зоні ООС затримали окупанта: рухався у бік українських військових

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
17 листопада, 14:20
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Під час поверхового огляду українські військові виявили в окупанта військовий квиток "ЛНР"
На Донбасі затримали окупанта
На Донбасі затримали окупанта / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС затримали на лінії розмежування окупанта.

Про це повідомила прес-служба ООС.

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Зі спорядженим магазином від автомату Калашникова він рухався в сторону українських позицій. Під час поверхневого огляду військові виявили в окупанта військовий квиток "ЛНР" та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО.

Після затримання окупанта українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.

"Затриманий є уродженець Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань. Там він був на "посадах" стрілка, а потім помічника гранатометника угруповання бойовиків, брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил, у тому числі з крупнокаліберного кулемету "Утьос"" , – написала прес-служба.

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Слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру у скоєнні злочинів за:

  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
  • ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);
  • 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Росія активно використовувала безпілотники для атаки ЗСУ

Використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20, які системно та грубо порушують окупаційні війська.

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6 листопада у напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.

Крім цього, 7 листопада на напрямках Саханка – Водяне, Пікузи – Гнутове російські окупанти використали ще два безпілотники.

"У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України", – йдеться у повідомленні ТКГ.

Там нагадали, що Збройні сили України мають право вести вогонь у відповідь у разі загрози життю та здоров'ю свого військового персоналу та мирних жителів.

Раніше ми писали:

  • У Донецькій області 12 листопада загинули підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович.
  • У зоні проведення ООС від кульового поранення загинула молодший сержант57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Захисниці України родом із Херсонської області було лише 24 роки.

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17 листопада 1991. На «Молодість» прибули представники майже всіх республік колишнього СРСР, а також делегації з Польщі, Угорщини, Франції, Великої Британії та Швеції.

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