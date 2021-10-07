Бойовики на Донбасі вдарили по ЗСУ з гранатометів: де йшли бої

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 6 жовтня, вони шість разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомили в Міноборони.
- У напрямку Нью-Йорка і Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Новолуганського бойовики тричі обстріляв позиції ЗСУ: два рази зі стрілецької зброї та один раз – з підствольних гранатометів.
- У районі Південного окупанти вчинили прицільний обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
На щастя, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили бойовиків заспокоїтися.
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З початку цієї доби, 7 жовтня, порушень не зафіксовано.
Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ
- 10 вересня внаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
- 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
- 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
- 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
- 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;
- 16 вересня – у Щасті поранення отримав місцевий житель;
- 17 вересня – двоє бійців отримали поранення;
- 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.
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