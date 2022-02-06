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Бойовики несуть втрати на Донбасі: є поранені

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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6 лютого, 09:17
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Втрати зазнають не лише ЗСУ, а й бойовики – на фронті загострилася ситуація
Серед бойовиків загиблих немає
Серед бойовиків загиблих немає / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі бойовики продовжують порушувати режим "тиші". Як і на передовий, у тилу в них також є втрати – поранено двох бійців.

Про це повідомив у Telegram офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц".

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За його словами, це втрати бойовиків за вчорашній день і всі небойові:

"Санітарні (300) – 2 (1 – 9 омсп 1 АК, небойовий, необережне поводження зі зброєю; 1 – 2 омсбр 2 АК, небойовий, обставини уточнюються) ", – йдеться у повідомленні.

Перемир'я

Нагадаємо, Росія регулярно зриває мирні домовленості з самого початку перемир'я – 27 липня 2020 року, але навіть за таких умов втрат у ЗСУ поменшало.

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Також ми писали, що 26 липня 2021 року Росія вдарила з артилерії, ЗСУ зазнали великих втрат – поранення отримали чотири особи, ще три – бойові травми. Пізніше стало відомо, що бойовики завдали удару далеко в тил по командному пункту ЗСУ, внаслідок чого постраждали дівчата-військовослужбовці.

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