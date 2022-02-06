Боевики несут потери на Донбассе: есть раненые

Пока на передовой боевики сохраняют нарушают режим "тишины", в тылу они тоже не сидят сложа руки – ранено два бойца.
Об этом сообщил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, это потери боевиков за вчерашний день, и все небоевые:
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"Санитарные (300) – 2 (1 – 9 омсп 1 АК, небоевой, неосторожное обращение с оружием; 1 – 2 омсбр 2 АК, небоевой, обстоятельства уточняются)", – говорится в сообщении.
Перемирие
Напомним, 27 июля исполнился ровно год т. н. перемирию на Донбассе. Россия регулярно срывала мирные договоренности с самого начала. Украинская сторона в ТКГ заявила, что потерь стало в два раза меньше.
Также мы писали, что 26 июля Россия ударила из артиллерии, ВСУ понесли большие потери – ранения получили четыре человека, еще три – боевые травмы. Позже стало известно, что боевики нанесли удар далеко в тыл по командному пункту ВСУ, в результате чего пострадали девушки-военнослужащие.
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