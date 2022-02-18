Бойовики обстріляли Донецьку залізницю: рух потягів обмежили

Працівників залізниці доставлено в укриття, що допомогло уникнути жертв

Біля станції Скотувата стався артобстріл / Фото: Колаж: Сьогодні

З непідконтрольної території на Донеччині знову почалися обстріли українських міст. Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних потягів до станції Фенольна.

Про це повідомляє Донецька залізниця у Facebook.

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Вранці неподалік залізничної станції Скотувата почався артобстріл.

"На цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали. Усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв", – пишуть у повідомленні.

Так, через нові обстріли Донецька залізниця змушена була тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних потягів до станції Фенольна.

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Обстріл дитячого садка

17 лютого близько 9 ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську з великокаліберної артилерії та мінометів.

Один зі снарядів пробив стіну дитсадка, де в цей час перебували діти з вихователями. Діти не постраждали лише тому, що заняття відбувалось в іншому приміщенні. Проте троє співробітників отримали контузії та доставлені до лікарні. Обстріл тривав близько 40 хвилин.

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