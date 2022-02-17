У Станиці Луганській тривають обстріли – дітей евакуювали, є жертви

Сайту "Сьогодні" стало відомо, що потерпілих госпіталізували

Станицю Луганську обстріляли, є постраждалі. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 17 лютого у Станиці Луганській тривають обстріли. Снаряди вцілили у дитячий садок – 8 дітей евакуювали.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у Міністерстві оборони України.

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Як стало відомо, внаслідок обстрілу 8 дітей евакуювали з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.

Що сталося?

Російські окупанти обстріляли Станицю Луганську вранці 17 лютого. Один снаряд попав у дитячий садок, де були діти.

За попередніми даними, діти не постраждали. Дві виховательки дитячого садка отримали контузії.

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У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца 1 /11

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

Через те, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та посилає на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

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