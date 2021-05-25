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Бойовики обстріляли ракетами селище на Донбасі (фото)

25 травня, 01:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Перша ракета впала на території гаражного кооперативу, друга – біля одного з житлових будинків Північного Торецького району

Російські найманці на Донбасі ввечері в понеділок, 24 травня, випустили дві ракети по цивільному сектору селища Північне у Торецькому районі (Донецька область).

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Про це повідомила 10-та гірничо-штурмова бригада у Facebook.

"18:25 годин. Тиху ідилію містечка грубо та невідворотньо порушило два потужних вибухі. З терикону шахти 6/7 в Горлівці, який перетворили на військову споруду російсько-окупаційні війська, божевільний розрахунок ПТРК "Фагот" випустив 2 ракети", – йдеться в повідомленні.

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Перша ракета впала на території гаражного кооперативу, друга – біля одного з будинків на вулиці Цвіточній.

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, але в довколишніх будинках повибивало шибки, пошкоджено паркан і двері гаража.

Нагадаємо, напередодні бойовики тричі вчинили обстріл з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів передмістя селища Південне.

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Ми також повідомляли, що на Донбасі засікли скупчення танків бойовиків.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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