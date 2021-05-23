На Донбасі загострення – бойовики обстріляли житловий будинок, ЗСУ зазнали втрат

За останню добу було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню

За минулу добу зафіксовано 12 порушень режиму тиші. Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, ігноруючи режим припинення вогню. За минулу добу, 22 травня, було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Реклама

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Поблизу Пісків окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У передмісті селища Південне російські найманці тричі вчинили обстріл з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Біля Водяного противник двічі застосував у напрямку українських позицій ручні протитанкові і підствольні гранатомети. А в районі Причепилівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Реклама

Читайте також: Може бути небезпечно: "слуга народу" оцінила ідею Зеленського щодо Донбасу

Поблизу населеного пункту Золоте-4 бойовики використовували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а біля Мар'їнки – стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Його стан здоров'я – тяжкий.

"Із мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Піски. Внаслідок влучання міни було пошкоджено приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про розблокування процесу відкриття пунктів пропуску "Щастя" і "Золоте" на Донбасі.

Реклама

Також повідомлялося, що на Донбасі засікли скупчення танків бойовиків.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією