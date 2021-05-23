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На Донбасі загострення – бойовики обстріляли житловий будинок, ЗСУ зазнали втрат

23 травня, 08:04

Віталій Семченко Віталій Семченко

За останню добу було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню

За минулу добу зафіксовано 12 порушень режиму тиші. Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

За минулу добу зафіксовано 12 порушень режиму тиші. Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, ігноруючи режим припинення вогню. За минулу добу, 22 травня, було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

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Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Поблизу Пісків окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У передмісті селища Південне російські найманці тричі вчинили обстріл з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Біля Водяного противник двічі застосував у напрямку українських позицій ручні протитанкові і підствольні гранатомети. А в районі Причепилівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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На Донбасі загострення – бойовики обстріляли житловий будинок, ЗСУ зазнали втрат
За минулу добу зафіксовано 12 порушень режиму тиші. Фото Serhiy Takhmazov/Reuters
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Поблизу населеного пункту Золоте-4 бойовики використовували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а біля Мар'їнки – стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Його стан здоров'я – тяжкий.

"Із мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Піски. Внаслідок влучання міни було пошкоджено приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про розблокування процесу відкриття пунктів пропуску "Щастя" і "Золоте" на Донбасі.

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Також повідомлялося, що на Донбасі засікли скупчення танків бойовиків.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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