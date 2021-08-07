Бойовики обстріляли українських військових на Донбасі – є поранений та загиблий

Військового госпіталізували до медзакладу, у нього травми середнього ступеня тяжкості

На обстріли бойовиків ЗСУ відкрили вогонь у відповідь / Фото: колаж "Сьогодні"

В суботу, 7 серпня, бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі та застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски.

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Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Внаслідок ураження один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув. Ще один військовий дістав поранення. Стан здоров’я воїна – середньої важкості. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого", – йдеться у повідомленні.

На обстріли противника українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь. Проте бойовики вже не вперше обстрілюють цивільну інфраструктуру:

5 серпня бойовики обстріляли населений пункт Красногорівка із застосуванням протитанкових гармат та пошкодили житловий п’ятиповерховий будинок, цивільний автомобіль та тяжко пораненили місцевого жителя;

в цей же день бойовики відкрили вогонь по околиці населеного пункту Галицинівка з артилерійських систем калібру 122мм, внаслідок чого пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.

Понад рік тому, 27 липня, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

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Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор і поранили мирного жителя. Зокрема, російські найманці обстріляли приватний сектор в Опитному і Мар'їнці, місцевий житель постраждав. Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією