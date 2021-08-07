Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе – есть раненый и погибший

Военного госпитализировали в медучреждение, у него травмы средней степени тяжести

На обстрелы боевиков ВСУ открыли огонь / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 7 августа, боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе и применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.

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Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

"В результате поражения один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще один военный получил ранения. Состояние здоровья воина – средней тяжести. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

На обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь в ответ. Однако боевики уже не впервые обстреливают гражданскую инфраструктуру:

5 августа боевики обстреляли населенный пункт Красногоровка с применением противотанковых пушек и повредили жилой пятиэтажный дом, гражданский автомобиль и тяжело ранили местного жителя;

в этот же день боевики открыли огонь по окраине населенного пункта Галициновка из артиллерийских систем калибра 122мм, в результате чего повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.

Более года назад, 27 июля, вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должны соблюдать до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор и ранили мирного жителя. В частности, российские наемники обстреляли частный сектор.

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Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке сохраняется большое количество химикатов. Противник атаковал с запрещенного тяжелого вооружения.

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