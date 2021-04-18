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Бойовики обстріляли житлові будинки в Зайцевому

18 квітня, 00:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Окупанти спеціально цілилися по житловому сектору, оскільки позицій українських військових поблизу немає

Російські окупанти на Донбасі обстріляли з мінометів житлові будинки у селі Зайцеве (Жованка) ввечері в суботу, 17 квітня.

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Про це повідомила 10-та гірничо-штурмова бригада ЗСУ у Facebook.

Місцева жителька розповіла, що обстріл стався після 18:00, пошкоджені два будинки на Журавського. Їхні господарі не постраждали, оскільки встигли сховатися в підвалі.

Водночас українські військовослужбовці уточнили, що позицій військових біля обстріляних будинків немає і бойовики спеціально цілилися по житловому сектору.

На відео видно пошкоджений паркан між домоволодіннями і велику воронку від снаряда в городі, також осколками побило плодові дерева.

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Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомили, що протягом доби 17 квітня бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті український військовий отримав осколкове поранення.

Ми також повідомляли, що за минулу добу російсько-окупаційні сили 15 раз відкривали вогонь по українських захисниках на Донбасі.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Донбас бойовики обстріли мирне населення зайцеве
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