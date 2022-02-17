Бойовики звинуватили ЗСУ у вибухах біля Донецька. Що відбувається насправді

У штабі ООС повідомили, що на Донбасі з початку доби зафіксовано 2 порушення із застосуванням забороненого озброєння

Окупанти РФ поширюють фейки щодо ситуації на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти почали розповсюджувати інформацію про те, що українські військові нібито випустили снаряди по населених пунктах ОРДЛО, а також на південному заході Донецька чути потужні вибухи. Як з'ясувалося, це неправдива інформація та ситуація на Донбасі залишається контрольованою.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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У Telegram-каналі "Військовий обозреватель" поширили таку інформацію:

"Українські військові лише за одну годину сьогодні вранці (17 лютого) випустили понад 60 снарядів по населених пунктах "ЛНР" та "ДНР". Застосовуються гранатомети, 82-мм та 120-мм міномети"

"Потужні вибухи чутно на південному заході Донецька. Українські військові продовжують масований обстріл населених пунктів Донбасу"

Як повідомили сайту "Сьогодні" у пресслужбі ООС, звинувачення ЗСУ в обстрілах населених пунктів – це стара тактика окупантів. За даними наших військових, ситуація на фронті залишається контрольованою. З початку доби зафіксовано 2 порушення із застосуванням забороненого озброєння.

"Підрозділи, що входять до складу ООС, перебувають у готовності до своєчасного та адекватного реагування на потенційні загрози з боку ворога", – додали у пресслужбі ООС.

Наші джерела уточнили, що Telegram-канал "Військовий обозреватель" – суто прокремлівський і створений для піару російської армії, тому багато інформації там перекручено.

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Бойовики звинувачують ООС у масових обстрілах на Донбасі. Що кажуть у ЗСУ

У Мережі російські окупанти звинувачують українських військових у тому, що вони нібито обстріляли територію ОРДЛО. Як виявилося, це фейкова інформація.

Зокрема, в одному з Telegram-каналів поширили таку інформацію: