Бойовики звинуватили ЗСУ у вибухах біля Донецька. Що відбувається насправді

Російські окупанти почали розповсюджувати інформацію про те, що українські військові нібито випустили снаряди по населених пунктах ОРДЛО, а також на південному заході Донецька чути потужні вибухи. Як з'ясувалося, це неправдива інформація та ситуація на Донбасі залишається контрольованою.
Про це повідомляє "Сьогодні".
У Telegram-каналі "Військовий обозреватель" поширили таку інформацію:
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- "Українські військові лише за одну годину сьогодні вранці (17 лютого) випустили понад 60 снарядів по населених пунктах "ЛНР" та "ДНР". Застосовуються гранатомети, 82-мм та 120-мм міномети"
- "Потужні вибухи чутно на південному заході Донецька. Українські військові продовжують масований обстріл населених пунктів Донбасу"
Як повідомили сайту "Сьогодні" у пресслужбі ООС, звинувачення ЗСУ в обстрілах населених пунктів – це стара тактика окупантів. За даними наших військових, ситуація на фронті залишається контрольованою. З початку доби зафіксовано 2 порушення із застосуванням забороненого озброєння.
"Підрозділи, що входять до складу ООС, перебувають у готовності до своєчасного та адекватного реагування на потенційні загрози з боку ворога", – додали у пресслужбі ООС.
Наші джерела уточнили, що Telegram-канал "Військовий обозреватель" – суто прокремлівський і створений для піару російської армії, тому багато інформації там перекручено.
Бойовики звинувачують ООС у масових обстрілах на Донбасі. Що кажуть у ЗСУ
У Мережі російські окупанти звинувачують українських військових у тому, що вони нібито обстріляли територію ОРДЛО. Як виявилося, це фейкова інформація.
Зокрема, в одному з Telegram-каналів поширили таку інформацію:
- "Сили Донбасу" ведуть вогонь у відповідь на придушення по об'єктах ЗСУ, з яких сьогодні вранці (17 лютого) було обстріляно територію "ЛНР" та "ДНР".
- "Ситуація на лінії зіткнення суттєво загострилася за останню добу, Київ робить спроби розв'язувати активні бойові дії".
У штабі ООС сайту "Сьогодні" повідомили, що вся ця інформація – фейк. Минулої доби, 16 лютого, з боку збройних формувань російсько-терористичних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінні.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- Через те, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та посилає на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.