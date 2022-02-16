У лікарні помер поранений на Донбасі військовий – йому було лише 26 років

Військовослужбовець народився у селі Преображенка Скадовського району Херсонської області, де й відбудеться прощання з ним

У лікарні помер військовий Сергій Іващенко. Фото: колаж "Сьогодні"

У лікарні помер військовослужбовець 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" Сергій Іващенко. Він отримав кульове поранення у зоні ООС у грудні 2021 року.

Про це повідомляє "ТСН".

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Сергію Іващенку було 26 років. Він народився у селі Преображенка Скадовського району Херсонської області. Перед Новим роком біля Донецького аеропорту його поранив снайпер. Два місяці лікарі боролися за його життя, але врятувати хлопця не вдалося. У Сергія залишився батько.

Прощання з військовим відбудеться у четвер, 17 лютого, у його рідному селі на Херсонщині.

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Сергій Іващенко помер у лікарні. Скріншот

На Донбасі загинув військовий з Львівської області

На Донбасі загинув український військовий з Львівської області Руслан Ниров. Героя не стало у неділю, 5 грудня. Про це повідомили у пресслужбі Пустомитівської міської ради.

За яких саме обставин загинув військовослужбовець – наразі невідомо.

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