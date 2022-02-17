Бойовики звинувачують ООС у масових обстрілах на Донбасі. Що кажуть у ЗСУ

У штабі ООС сайту "Сьогодні" розповіли подробиці

Окупанти знову стріляли на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі російські окупанти звинувачують українських військових у тому, що вони нібито обстріляли територію "ЛНР" та "ДНР". Як виявилося, це фейкова інформація.

Про це "Сьогодні" повідомили в пресслужбі штабу ООС.

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Так, в одному з Telegram-каналів поширили таку інформацію:

"Сили Донбасу ведуть вогонь у відповідь на подавлення по об'єктах ЗСУ, з яких сьогодні вранці (17 лютого) було обстріляно територію "ЛНР" та "ДНР".

"Ситуація на лінії зіткнення суттєво загострилася за останню добу, Київ робить спроби розв'язувати активні бойові дії".

У штабі ООС сайту "Сьогодні" повідомили, що вся ця інформація виявилася фейковою. Минулої доби, 16 лютого, з боку збройних формувань російсько-терористичних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

Через те, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та посилає на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

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