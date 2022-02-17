Бойовики стріляють на всій лінії розмежування. Ми створили онлайн-карту обстрілів

Лише за пів доби 17 лютого бойовики на Донбасі відкривали вогонь 34 рази – снаряди влучили у школу та дитсадок, у яких знаходилися діти та персонал. Щонайменше четверо місцевих жителів постраждали.
Сайт "Сьогодні" створив онлайн-карту з населеними пунктами, які постраждали від обстрілу.
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Де стріляли бойовики:
- Новотошківське.
- Водяне.
- Трудівське.
- Старогнатівка.
- Старий Айдар та Мар'їнка.
- Південне та Майорськ.
- Лобачеве.
- Новоселівка Друга.
- Луганське.
- Мар'їнка.
- Світлодарськ.
- Троїцьке.
- Попасна.
- Зайцеве.
- Авдіївка, Шуми, Травневе, Невельське та Донецьке.
- Станиця Луганська.
- Піски.
- Гольмівський.
- Хрящівка.
Чому на Донбасі почастішали обстріли?
Відразу кілька джерел у Міноборони розповіли "Сьогодні", що у відомстві не розцінюють сьогоднішню ескалацію як початок вторгнення, проте розцінюють як початок провокацій.
"Окупанти обстрілюють зараз переважно об'єкти цивільної інфраструктури, але водночас не ведуть масованої атаки по позиціях ЗСУ. Це дає підстави говорити, що на цю хвилину відбувається низка провокацій. Робитися це може для того, щоб вже через кілька годин звинуватити ЗСУ в обстрілі мирних жителів", – сказали нам у Міноборони.
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