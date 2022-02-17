Бойовики стріляють на всій лінії розмежування. Ми створили онлайн-карту обстрілів

Від обстрілів бойовиків постраждали десятки населених пунктів та тисячі жителів – ми позначили місця, де відкривали вогонь 17 лютого

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Лише за пів доби 17 лютого бойовики на Донбасі відкривали вогонь 34 рази – снаряди влучили у школу та дитсадок, у яких знаходилися діти та персонал. Щонайменше четверо місцевих жителів постраждали.

Сайт "Сьогодні" створив онлайн-карту з населеними пунктами, які постраждали від обстрілу.

Реклама

Де стріляли бойовики:

Новотошківське .

. Водяне .

. Трудівське .

. Старогнатівка .

. Старий Айдар та Мар'їнка .

. Південне та Майорськ .

. Лобачеве .

. Новоселівка Друга .

. Луганське .

. Мар'їнка .

. Світлодарськ .

. Троїцьке .

. Попасна .

. Зайцеве .

. Авдіївка, Шуми, Травневе, Невельське та Донецьке .

. Станиця Луганська .

. Піски .

. Гольмівський .

. Хрящівка.

Чому на Донбасі почастішали обстріли?

Відразу кілька джерел у Міноборони розповіли "Сьогодні", що у відомстві не розцінюють сьогоднішню ескалацію як початок вторгнення, проте розцінюють як початок провокацій.