Боевики палят по всей линии разграничения. Мы создали онлайн-карту обстрелов

От обстрелов боевиков пострадали десятки населенных пунктов и тысячи жителей – мы обозначили места, где открывали огонь 17 февраля

Появилась карта обстрелов за 17 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня

Только за полдня 17 февраля боевики на Донбассе открывали огонь 34 раза – снаряды попали в школу и детсад, в которых находились дети и персонал. Как минимум четверо местных жителей пострадали.

Сайт "Сегодня" создал онлайн-карту с населенными пунктами, пострадавшими от обстрелов.

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Где стреляли боевики:

Новотошковское.

Водяное.

Трудовское.

Старогнатовка.

Старый Айдар и Марьинка.

Пивденне и Майорск.

Лобачево.

Новоселовка Вторая.

Луганское.

Марьинка.

Светлодарск.

Троицкое.

Попасная.

Зайцево.

Авдеевка, Шумы, Травневое, Невельское и Донецкое.

Новозвановка.

Станица Луганская.

Пески.

Гольмовский.

Хрящевка.

Почему на Донбассе участились обстрелы?

Сразу несколько источников в Минобороны рассказали "Сегодня", что в ведомстве не расценивают сегодняшнюю эскалацию как начало вторжения, но расценивают как начало провокаций.