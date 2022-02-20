Бойовики підірвали авто українських спостерігачів на Донбасі – відео

Бойовики обстріляли спостерігачів української сторони Спільного центру контролю та координації (СЦКК) "Щастя". Снаряд влучив в український ЗІЛ-131 "білих шоломів", що знаходився на мосту КПВВ.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.
Як видно на відео, вогонь повністю огорнув автомобіль українських спостерігачів, у небо здійнялося багато диму. Найімовірніше, відновленню машина вже не підлягає.
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Поки що невідомо, чи є постраждалі або жертви серед членів СЦКК.
Загострення на Донбасі
- 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосила про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- На російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.
- У Міноборони припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.
- За даними української розвідки, до Донецька вже прибули "вагнерівці", які разом із російськими спецслужбами планують провести серію терористичних актів. Зокрема, вони підірвуть житлові будинки, щоб звинуватити в цьому Україну.
- Російські окупанти знову почали розповсюджувати інформацію про те, що Донбас нібито обстрілюють українські військові. Але насправді це все є фейком.
- На Донбас продовжує заходити військова техніка РФ. ОБСЄ зафіксувала 136 одиниць важкої військової техніки. Проте спостерігачів туди не пускають, щоб вони не побачили, скільки ворожої техніки є насправді та скільки продовжує прибувати.