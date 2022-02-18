На Донбасі людей закликали їхати до Росії: що кажуть місцеві жителі – ексклюзив

На окупованих територіях Донбасу 18 лютого на місцевому телебаченні прозвучала заява бойовиків про можливу майбутню евакуацію жителів Донецька у Ростовську область.
Журналісти "Сьогодні" дізналися, яка ситуація на Донбасі.
"Прозвучало на тлі рядка, що біжить, про те, що днями в місцевому театрі буде творчий вечір. Куди, коли і як збираються евакуювати – все це незрозуміло", – розповіла нам донеччанка, яка попросила не називати її імені у пресі.
Зі свого боку, місцевий житель, який днями виїхав у Росію, розповів нам, що на російській території поблизу пункту пропуску Маринівка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.
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"Схоже, що стабільно та швидко йдемо до "дна". Вчора прозвучала інформація, що через масований обстріл постраждала водонасосна станція, жителям деяких районів Макіївки сказали екстрено запастися водою", – каже місцевий житель.
У Донецьку ввімкнули сирену цивільної оборони
В окупованому Донецьку після оголошення про евакуацію жінок та дітей запрацювала сирена цивільної оборони. Про це кореспондентові "Сьогодні" повідомили місцеві жителі.
У центрі Донецька сирени о 16.27 перестали густи. Місцеві жителі кажуть, що, ймовірно, це було тестування сирен.
"Розцінюємо як пробу пера", – сказали сайту "Сьогодні".
У "ЛНР" та "ДНР" закликали жителів Донбасу їхати в Росію
Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник слідом за Денисом Пушиліним також закликав мешканців Донбасу виїхати до Росії. Крім того, Пасічник закликав чоловіків брати до рук зброю.
Важливо зазначити, що причин для евакуації населення немає, тому що ніхто не планував наступати. МЗС України спростувало дані про наступальні операції або диверсії ЗСУ на хімвиробництві: Київ не проводить і не планує таких дій на Донбасі.
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