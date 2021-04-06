Бойовики зазнали безглуздих втрат: що сталося в "Л/ДНР"

Окупанти вирішили розібрати міну, але в якийсь момент щось пішло не так

На Донбасі бойовики понесли небойові втрати через необережне застосування забороненої російської протипіхотної міни ПОМ-2. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" ЗСУ.

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Військові зазначили, що українська армія чітко дотримується режиму припинення вогню. Але бойовикам виявилося достатньо взяти у невмілі руки міну, і вона вибухнула.

"у районі населеного пункту Сокільники, що лежить на тимчасово окупованій території , "проявляючи дива інженерної обізнаності" та здійснюючи конструктивні зміни у протипіхотній міні ПОМ-2, що заборонена Оттавською конвенцією, російсько-окупаційні війська зазнали втрат серед особового складу: двоє окупантів загинули, один – поранений", – йдеться в повідомленні.

Як передавали новини "Сьогодні", за березень бойовики зазнали великих втрат, причому більшість з них – небойові.

Тим часом Україна скликає екстрене засідання щодо Донбасу через ескалацію ситуації на фронті та нарощування військ РФ поблизу кордонів.

Відео: Сьогодні

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