Русский
$ 26,94
31,9
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

Бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя

6 серпня 2021 7:30

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Російські найманці стріляли по ЗСУ з протитанкових гранатометів, кулеметів і артилерійських систем

Бойовики атакували, а ВСУ дотримувалися домовленостей. Колаж "Сьогодні"

Бойовики атакували, а ВСУ дотримувалися домовленостей. Колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 5 серпня, бойовики на Донбасі 10 раз порушили режим тиші. Вони важко поранили місцевого жителя, зруйнували будинок і приватне авто.

Реклама

Про це повідомили в Міноборони, посилаючись на дані пресцентру ООС.

Читайте також: "Донбас ніколи не буде російським": Зеленський дав пораду жителям "Л/ДНР"

Незаконні збройні формування використовували проти ЗСУ ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, артилерійські системи 122-го калібру.

Біля яких населених пунктів стріляли:

  • Авдіївка;
  • Галицинівка;
  • Південне;
  • Водяне;
  • Золоте-4;
  • Новотошківське;
  • Красногорівка.
Реклама

Зазначається, що противник відкривав вогонь по околиці Галицинівки. У результаті пошкоджені сільськогосподарські угіддя і дорога. Також бойовики обстріляли сам населений пункт Красногорівка - місцевий житель важко поранений, пошкоджена житлова п'ятиповерхівка і цивільний автомобіль.

Крім того, у Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає.

В тренді
У ресторані Кам'янського повісили карту з "російським" Кримом – фото
Територію півострова замалювали тим же кольором, що і РФ. Фото: Максим Городенко

З початку цієї доби, 6 серпня, порушень режиму припинення вогню не було.

Понад рік тому, 27 липня, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор і поранили мирного жителя. Зокрема, російські найманці обстріляли приватний сектор в Опитному і Мар'їнці, місцевий житель постраждав. Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Реклама

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На Донбасі активізувалися бойовики: де вчора було спекотно
На Донбасі активізувалися бойовики: де вчора було спекотноДонбас
Новий головнокомандувач ЗСУ не пустив Разумкова до зони ООС: що сталося
Новий головнокомандувач ЗСУ не пустив Разумкова до зони ООС: що сталосяУкраїна
На КПВВ на Донбасі з'явиться безкоштовний транспорт: що відомо
На КПВВ на Донбасі з'явиться безкоштовний транспорт: що відомоДонбас
У бойовиків знову великі втрати, але ЗСУ тут ні при чому: що сталося в
У бойовиків знову великі втрати, але ЗСУ тут ні при чому: що сталося в "Л/ДНР"Донбас
На Донбасі до військових не пускають чиновників: Залужний назвав причину
На Донбасі до військових не пускають чиновників: Залужний назвав причинуДонбас
Рік
Рік "перемир'я" на Донбасі: скільки загинуло українських військовихДонбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти