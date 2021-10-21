Бойовики різко активізувалися на Донбасі – поранений один боєць ЗСУ

20 жовтня російські найманці відкривали вогонь поблизу дев'яти населених пунктів – список

На Донбасі не припиняються обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 21 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, три з яких із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї. Унаслідок обстрілу один український військовий постраждав.

Про це повідомили в Міноборони.

Реклама

Де стріляли бойовики?

Біля Березового ворог зробив обстріл зі стрілецької зброї.

ворог зробив обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

окупанти вели вогонь з мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У напрямку Золотого-4 найманці тричі стріляли з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

найманці тричі стріляли з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Новолуганського бойовики три рази відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

бойовики три рази відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. У сторону Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї.

російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї. У Новотошківського вогонь відкривали з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

вогонь відкривали з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. У районі населених пунктів Новоселівки Другої і Верхньоторецького ворог за допомогою безпілотників скинув ВОГ-25.

ворог за допомогою безпілотників скинув ВОГ-25. У Донецькій області зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Зараз він у лікарні в задовільному стані.

Станом на 7:00 ранку 21 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню – у районі Луганського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Щоб змусити противника припинити обстріли, наші захисники відкривали у відповідь вогонь з дозволених засобів.

Реклама

Українські військові затримали окупанта з пов'язкою СЦКК

Близько 10:45 13 жовтня група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ на Донбасі.

Українська сторона повідомила, що:

надала гарантії безпеки для проведення робіт з розмінування територій з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначенням граничної точки висунення у сторону позицій ЗСУ;

це сталося у рамках робіт з обладнання ділянки місцевості для відкриття з боку ОРДЛО контрольного пункту в'їзду-виїзду КПВВ "Золоте".

"Оперативною групою ЗСУ був затриманий один в/с російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси", – заявили в делегації

Реклама

Затриманий підозрюється правоохоронними органами України в скоєнні у 2010 році тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство).

Читайте також