Боевики резко активизировались на Донбассе – ранен один боец ВСУ

20 октября российские наемники открывали огонь вблизи девяти населенных пунктов – список

На Донбассе не прекращаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 21 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, три из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия. В результате обстрелов один украинский военный пострадал.

Об этом сообщили в Минобороны.

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Где стреляли боевики?

У Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

враг совершил обстрел из стрелкового оружия. Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

оккупанты вели огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Золотого-4 наемники трижды стреляли из минометов, противотанкового ракетного комплекса, ручных противотанковых гранатометом и стрелкового оружия.

наемники трижды стреляли из минометов, противотанкового ракетного комплекса, ручных противотанковых гранатометом и стрелкового оружия. У Новолуганского боевики три раза открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

боевики три раза открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Троицкого противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм. В сторону Причепиловки российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия.

российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия. У Новотошковскоего огонь открывали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

огонь открывали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе населенных пунктов Новоселовки Второй и Верхнеторецкого враг с помощью беспилотников сбросил ВОГ-25.

враг с помощью беспилотников сбросил ВОГ-25. В Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии соприкосновения.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Сейчас он в больнице в удовлетворительном состоянии.

По состоянию на 7:00 утра 21 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня – в районе Луганского враг вел огонь из стрелкового оружия.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, наши защитники открывали ответный огонь из разрешенных средств.

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Украинские военные задержали оккупанта с повязкой СЦКК

Около 10:45 13 октября группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ на Донбассе.

Украинская сторона сообщила, что:

предоставила гарантии безопасности для проведения работ по разминированию территорий с четким указанием маршрутов передвижения и определением граничной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ;

это произошло в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны ОРДЛО контрольного пункта въезда-выезда КПВВ "Золотое".

"Оперативной группой ВСУ был задержан один в/с российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы", – заявили в делегации

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Задержанный подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины (умышленное убийство).

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