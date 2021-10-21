Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 👑 Мисс Украина-2021 🚑 Советы доктора Комаровского
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

Боевики резко активизировались на Донбассе – ранен один боец ВСУ

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
21 октября, 08:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
20 октября российские наемники открывали огонь вблизи девяти населенных пунктов – список
На Донбассе не прекращаются обстрелы
На Донбассе не прекращаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 21 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, три из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия. В результате обстрелов один украинский военный пострадал.

Об этом сообщили в Минобороны.

Реклама

Где стреляли боевики?

  • У Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
  • Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • В направлении Золотого-4 наемники трижды стреляли из минометов, противотанкового ракетного комплекса, ручных противотанковых гранатометом и стрелкового оружия.
  • У Новолуганского боевики три раза открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Неподалеку Троицкого противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
  • В сторону Причепиловки российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия.
  • У Новотошковскоего огонь открывали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • В районе населенных пунктов Новоселовки Второй и Верхнеторецкого враг с помощью беспилотников сбросил ВОГ-25.
  • В Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии соприкосновения.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Сейчас он в больнице в удовлетворительном состоянии.

По состоянию на 7:00 утра 21 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня – в районе Луганского враг вел огонь из стрелкового оружия.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, наши защитники открывали ответный огонь из разрешенных средств.

Реклама

Украинские военные задержали оккупанта с повязкой СЦКК

Около 10:45 13 октября группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ на Донбассе.

Украинская сторона сообщила, что:

  • предоставила гарантии безопасности для проведения работ по разминированию территорий с четким указанием маршрутов передвижения и определением граничной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ;
  • это произошло в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны ОРДЛО контрольного пункта въезда-выезда КПВВ "Золотое".

"Оперативной группой ВСУ был задержан один в/с российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы", – заявили в делегации

Реклама

Задержанный подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины (умышленное убийство).

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

21 октября 1991. Состоялся телефонный разговор между заместителем головы Верховной Рады Иваном Плющем и президентом России Борисом Ельциным

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

100 791

заболело за неделю в Украине

+5%

Вакцинация
По состоянию на 20 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 743 615
Люди, которые получили минимум одну дозу
8 373 550
Всего введенных доз 15 117 165
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.21

Российский рубль (₽)

0.3694

Евро (€)

30.48

МЕГАПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
SHOW MUST GO ON

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Анджелина Джоли на обложке ELLE
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять