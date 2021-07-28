Бойовики вдарили з гранатометів по ЗСУ і отримали "відповідь"

Унаслідок обстрілів наші бійці не постраждали – яка зараз ситуація

Українські військові захищають нашу територію. / Фото: Минобороны Украины

На Донбасі за останню добу, 27 липня, бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню.

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Про це повідомили в пресцентрі ООС.

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Поблизу Золотого-4 і Водяного противник стріляв з мінометів 120-го калібру. А в районі Катеринівки і Кам'янки російські окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

З початку цієї доби, 28 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Бойовики стріляли поблизу Зайцевого, Пісків і Водяного з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї та мінометів. На обстріли російських найманців наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

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Бойових втрат серед українських захисників немає. Про всі порушення РФ Україна повідомила представникам ОБСЄ.

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Нагадаємо, вчора виповнився рівно рік т. зв. перемир'я на Донбасі. Росія регулярно зривала мирні домовленості з самого початку. Українська сторона в ТКГ заявила, що втрат стало в два рази менше.

Також раніше в США заявили, що Росія з 2015 року відмовляється виконувати Мінські угоди. Ситуація не змінилася і до цього дня, тому це виклик не тільки для України, але і для західних партнерів.

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